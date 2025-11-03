Una testigo declaró en el juicio por Cecilia: «César tenía rasguños en el cuello»

Este lunes por la siesta, en el marco de la quinta audiencia del juicio por jurados por la muerte de Cecilia Stryzowski, declaró una docente del barrio de Emerenciano Sena. La mujer era precandidata en la lista de los Sena (en donde Emerenciano estaba como candidato para diputado provincial y Marcela para intendente) y continúa trabajando en las escuelas del barrio desde el 2018.

La misma, a partir del 2021, comenzó a ser directora del nivel secundario, donde, según sus declaraciones, allí conoció a César porque daba clases en la escuela también.

Al respecto del 2 de junio, R.R. mencionó que la pasaron a buscar para ir a una actividad a Colonia Elisa. Sin embargo, la misma expuso que ella no debía ir a esa actividad porque era en medio de la campaña pero que «me llegó un mensaje de Marcela Acuña para que lo acompañe a César a Colonia Elisa porque ‘estaba raro’».

Cuando la buscaron, la docente contó que recuerda que César tenía una prenda alrededor del cuello (mejor conocido como «cuellito»), y que, cuando llegaron a Colonia Elisa, César se sacó la prenda del cuello y ella le notó unos rasguños en el cuello.

Al ver eso R.R. le preguntó qué le había pasado, a lo que mencionó -en su declaración-, que César le respondió que «se lo hicieron en MMA». A lo que R.R. le respondió que en ese arte marcial no dejaban tener las uñas largas, pero él le retrucó que «había sido entrenando».

Más tarde, contó, que alrededor de las 17 horas, la empezaron a llamar Marcela Acuña y Fabiana González (y acotó que ella respondía directamente a Fabiana porque era quien la estaba ayudando para conseguir una casa).

En ese llamado, R.R. mencionó que les informó sobre la conversación que había tenido con César y sobre los rasguños, además de que el acusado le había dicho que estaba separado de Cecilia.

Por otra parte, expuso que a la vuelta no la llevaron directamente a su vivienda, sino que fueron a la casa de la familia Sena por la calle Santa María de Oro y que Gustavo Obregón luego la llevó a su casa en el barrio Emerenciano.

Para las 20 horas, R.R. tenía una actividad en Barranqueras. Para eso «me habían dicho que me iba a buscar Gustavo Obregón o César, pero los llamaba y no me contestaban, así que me fui con otro compañero».

«Cuando llegué estaban haciendo un guiso, Allí estaban Marcela y Emerenciano», dijo R.R., y luego les contó nuevamente toda la conversación con César. Al rato, según su declaración, llegaron Obregón y César, donde comieron y tomaron un vino.

Con respecto al sábado 3 de junio, tenían un acto político en un boliche acá en Resistencia, y que para eso «me pasó a buscar César y fuimos a comer a un bar. Luego fuimos a la casa de su familia y ahí, junto a Emerenciano y Marcela, fuimos para el boliche, donde se podía entrar a partir de la medianoche».

fuente:diariochaco

