Un cadete de la Policía murió en un penal y hay cinco penitenciarios detenidos

El Ministerio Público bonaerense investiga la muerte de Cristian Moyano, un cadete de la Policía Bonaerense de 24 años que este sábado fue trasladado sin vida al hospital Mi Pueblo desde la Unidad Penitenciaria N° 24 de Florencio Varela, donde se encontraba detenido por una causa de abuso sexual.

Según fuentes del caso, «tenía fracturas y golpes por todo el cuerpo», lo que refuerza la hipótesis de que fue víctima de una brutal golpiza dentro del penal. El fiscal Christian Granados, a cargo de la investigación, ordenó la aprehensión de cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quienes este lunes serán indagados.

Moyano había sido trasladado a la Unidad 24 el jueves pasado, tras pasar varios días detenido en una comisaría de San Isidro. Esa misma noche pidió ser llevado al área de Sanidad, pero según testigos, su pedido derivó en una fuerte discusión con los penitenciarios.

Poco después, fue retirado del pabellón y llevado inconsciente a Sanidad. Cuando los médicos del hospital Mi Pueblo lo recibieron, ya no tenía signos vitales.

Ante la gravedad del cuadro, el fiscal dispuso el secuestro de 20 teléfonos celulares y ordenó pericias en la celda y en el sector Sanidad, donde se incautó un elemento cortopunzante. Los sospechosos están imputados por homicidio doblemente agravado, por alevosía y por pertenecer al servicio penitenciario.

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense informaron que se inició un sumario administrativo interno y que las autoridades del penal están colaborando con la Justicia.

fuente:diariochaco

