Tragedia en José C. Paz: un conductor alcoholizado mató a una pareja y dejó heridos a sus tres hijos

A raíz del impacto, Renzo y Eliana Benítez murieron en el acto, mientras que sus hijos, de 7, 11 y 14 años, sufrieron heridas de diversa consideración. Al menos tres de las víctimas quedaron atrapadas dentro del auto y debieron ser rescatadas por personal de Bomberos Voluntarios.

Los menores fueron trasladados de urgencia al Hospital Mercante, con múltiples fracturas y traumatismos, y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La chica de 14 años presenta heridas graves y permanece internada con pronóstico reservado.

En tanto, el conductor de la camioneta, identificado como Michael Jean Carballo, resultó ileso. En el lugar fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 3,01 gramos de alcohol en sangre, algo que fue confirmado posteriormente con un análisis de sangre y orina, según consignó el medio SM Noticias.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar las causas del choque. De acuerdo con el relato de testigos, el Renault 12 habría cruzado con el semáforo en rojo, mientras que la Amarok circulaba a alta velocidad.

En el lugar trabajaron bomberos, personal de Tránsito, ambulancias del SAME y móviles de Prevención Urbana, bajo la coordinación del Centro de Monitoreo municipal. Además, agentes de la Secretaría de Seguridad de José C. Paz se trasladaron al hospital para brindar contención a los familiares, que fueron notificados de la tragedia durante la madrugada del sábado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°4 de San Martín, dirigida por Rubén Moreno, quien imputó al conductor de 23 años por «doble homicidio culposo agravado y lesiones».

fuente:minutouno