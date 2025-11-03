Sameep comienza a cortar el servicio de agua por boletas adeudadas

Desde la empresa provincial piden a los usuarios que verifiquen sus cuentas y puedan regularizarlas, con el fin de evitar los cortes.

Este lunes, desde la empresa Sameep informaron que operarios vienen recorriendo casa por casa, intimando a los clientes morosos para que regularicen su situación.

Como primera medida, se toma un listado de clientes que adeudan boletas. Luego de tres facturas vencidas, sin abonar, se intima y se les informa de la deuda a los usuarios.

Luego, se espera un tiempo prudencial y, si el cliente no se acerca a regularizar su deuda, se procede al corte del servicio.

Asimismo, piden a los ciudadanos que se acerquen a las oficinas de cada localidad para verificar su estado de cuenta, ya que la empresa cuenta con varios planes de financiación para regularizar.

fuente:datachaco

Comentarios