River decepcionó de local y cayó ante Gimnasia

River cayó de local ante Gimnasia de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura y llega complicado al Superclásico.

El «Millonario» necesitaba sumar de a 3 tras la victoria de Boca, pensando en la clasificación a la Copa Libertadores.

En el primer tiempo, al igual que en partidos anteriores jugó de forma irregular ante un Gimnasia que se fue agrandando. Además, a los 15 minutos, Facundo Colidio debió salir por una preocupante lesión de cara al próximo domingo.

En el segundo tiempo, el «Lobo» salió a buscar el partido. A los 6 minutos del complemento, tras una excelente jugada de Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini estaba listo para definir, recibió un contacto desde atrás de Portillo y cayó. El árbitro no lo vio, pero recibió el llamado de la tecnología. En las imágenes se ve cómo el futbolista roza con su rodilla contra el botín de su rival y lo hace caer.

Marcelo Torres, quien hizo inferiores en Boca Juniors, se hizo cargo del penal y convirtió su quinto gol con la camiseta del Lobo.

Con la ventaja, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscaron el empate, con buenas chances de Miguel Borja, Maxi Salas y Maxi Meza, pero no lograron ser eficaces antes el arquero Insfrán.

Sobre el final, el árbitro agregó 9 minutos y, a los 54, Gastón Suso tomó a Martínez Quarta y el árbitro no dudó. Sin embargo, desde la tecnología le advirtieron que revisara la acción. El árbitro mantuvo su decisión.

Sin embargo, desde los 12 pasos, Insfrán le atajó el tiro a Borja.

Finalmente, fue derrota para River, que llega de la peor forma al Superclásico: en zona de PreLibertadores, a cuatro puntos de Boca y con Argentinos acechando. Además, quedó en la sexta posición en la Zona B.

El «Millonario» buscará cambiar la cara justamente ante su clásico rival, de visitante, el próximo domingo, desde las 16.

