Persecución y disparos en el centro de Resistencia: abandonaron una camioneta y huyeron

Un intenso operativo policial se desplegó en la madrugada de este lunes en Resistencia, luego de que una camioneta gris con varios ocupantes fuera perseguida por efectivos policiales tras efectuar disparos en la zona céntrica de la ciudad.

Según informaron fuentes de la Dirección General Zona Metropolitana, cerca de las 6:00 de la mañana, personal de la Comisaría Tercera inició una persecución luego de detectar el vehículo sospechoso. Durante la fuga, los ocupantes habrían realizado disparos mientras escapaban hacia la zona sur.

De inmediato, móviles de distintas unidades se sumaron al operativo. Los patrulleros PT-549 y PT-653, pertenecientes a la Comisaría Cuarta Metropolitana, lograron interceptar la camioneta en calle Fray Rossi 522, donde el conductor realizó maniobras peligrosas hasta que finalmente los sospechosos abandonaron el rodado y huyeron a pie.

En el lugar intervino el subcomisario Marcelo Blanco, jefe de turno de la Zona Sur, quien ordenó el secuestro de una camioneta Toyota SW4 color gris sin patente visible.

Por estas horas, la Policía del Chaco realiza un amplio operativo para dar con los prófugos y determinar si el vehículo tiene pedido de secuestro o está vinculado a otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

