Milei reunió a su Gabinete renovado y trazó la agenda para la nueva etapa de gestión

El Presidente Javier Milei reunió a su nuevo Gabinete en la Casa Rosada y marcó el inicio de una nueva etapa política para el Gobierno, con el foco puesto en las reformas pendientes y en el Presupuesto 2026. El debut del nuevo equipo incluyó la presentación de Manuel Adorni como flamante Jefe de Gabinete, Pablo Quirno como canciller y de Diego Santilli como ministro del Interior.

La reunión tuvo lugar desde las 9.30 en el Salón Eva Perón. Entre los temas centrales tratados figuraron la agenda legislativa de noviembre, las próximas medidas económicas y las prioridades políticas del segundo tramo de gestión. El Presidente instó a su equipo a trabajar en la búsqueda de consensos para aprobar el Presupuesto 2026, avanzar en la modernización laboral y fortalecer el plan de seguridad.

Además participaron todos los jefes de cartera: Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano), las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue el único ausente por encontrarse en Madrid, invitado a una conferencia del Banco Santander sobre regulación económica.

La jornada estuvo marcada por el tono formal y el refuerzo del liderazgo presidencial tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Según trascendió, Milei pidió a su equipo «orden y coordinación» de cara a los meses que vienen, en especial en el frente legislativo.

Sin pronunciamientos públicos hacia los funcionarios salientes, el mandatario busca consolidar un esquema más alineado con su núcleo de confianza, donde el rol de Santiago Caputo quien seguirá actuando como asesor principal sin cargo formal sigue siendo clave en las decisiones estratégicas.

En paralelo, el jefe de Estado prepara su próximo viaje a Estados Unidos, previsto para el 5 y 6 de noviembre, donde participará del America Business Forum en Miami. Allí compartirá escenario con figuras internacionales como Donald Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y Gianni Infantino, entre otros.

fuente:diariochaco

