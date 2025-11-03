El campo frenó la liquidación de divisas tras el fin de las «retenciones cero»

El sector agropecuario recibió un fuerte sacudón luego de que se retirara el régimen de «retenciones cero» para las exportaciones de granos y subproductos, medida que había impulsado un récord de ingresos en dólares. Según los datos oficiales, en octubre las empresas del agro liquidaron US$ 1.117 millones, lo que implica una caída de aproximadamente 56% respecto al mismo mes del año anterior.

La explicación detrás del desplome es dual: por un lado, la ausencia del estímulo fiscal que representaban las retenciones cero; por el otro, una marcada retracción en las ventas externas tras el pico previo que había desencadenado el retiro del gravamen. En septiembre, por ejemplo, el campo había ingresado un «aluvión» de dólares gracias al régimen temporal de alivio impositivo.

Para los productores y exportadores la abrupta conclusión del beneficio generó sorpresa y malestar. Al parecer, la decisión se tomó con escasa anticipación, lo que dejó menos margen para planificar el cierre de los embarques y la liquidación de divisas en un contexto de alta volatilidad internacional.

En la práctica, la nueva etapa sin retenciones también fue breve: un sector de exportadores aprovechó al máximo aquel momento para acelerar ventas a niveles récord, casi como anticipándose a la retirada del incentivo. Sin embargo, una vez concluido, la liquidez del sector y su capacidad para convertir exportaciones en dólares se vieron considerablemente comprometidas.

Para el Gobierno, la medida de retenciones cero había sido una señal de apoyo al sector; pero el rápido fin del esquema produjo un efecto contrario, generando incertidumbre en la cadena agroexportadora. La baja de la liquidación impacta no solo en los productores, sino también en las reservas y la dinámica cambiaria del país, pues el agro representa una pieza clave en los ingresos de divisas.

En definitiva, la transformación abrupta del escenario, de un impulso récord a una caída fuerte en la liquidación, plantea interrogantes sobre la política económica del agro, la previsibilidad del empresariado y el impacto de decisiones gubernamentales sobre un sector que históricamente «marca» la economía argentina. La forma en que se regule y se comunique este tipo de medidas puede marcar la diferencia entre un estímulo que moviliza y un shock que retrae.

