EE.UU. analiza impulsar la dolarización y tiene a la Argentina como posible candidata

Estados Unidos mantiene intensas discusiones internas sobre el impulso a la adopción internacional del dólar ante el avance de estrategias lideradas por China con el objetivo de reducir la influencia de la moneda estadounidense, según un artículo de Financial Times.

El artículo menciona que esta idea de intensificar la presencia global del dólar fue analizada en diversas reuniones con economistas, entre ellos, Steve Hanke, un «halcón dolarizador» conocido en la Argentina, y funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y el Consejo Económico Nacional, entre otros organismos.

«Algunos políticos y economistas ven a la economía latinoamericana (por la argentina) como un candidato principal para la dolarización debido a las frecuentes pérdidas de confianza en el peso, aunque tanto EEUU como la Argentina dicen que no está activamente bajo consideración», dice un pasaje del artículo.

Hanke mencionó que Estados Unidos busca examinar a fondo «todas las cuestiones» relacionadas con la dolarización y la eventual promoción del dólar en otros mercados.

Un vocero de la Casa Blanca confirmó a Financial Times que aún no hay una decisión final acerca de «alentar o no la dolarización en la Argentina»: «El presidente Trump ha afirmado repetidamente su compromiso de mantener la fortaleza y poder del dólar. Como hace en otros temas de importancia nacional, el gobierno regularmente busca el conocimiento de expertos externos sobre estas prioridades presidenciales, dijo el portavoz Kush Desai, citado por el diario británico. «Pero se trata de reuniones de escucha y no deben ser vistas como reflejo de un posicionamiento político oficial o un acto de política económico».

