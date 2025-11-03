Caputo debe pagar hoy el último vencimiento del año con el FMI por US$ 825 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que pagar este lunes el último vencimiento del año con el Fondo Monetario Internacional. El próximo ya será en 2026, en donde el panorama luce más complicado, por lo que para poder cumplir la Argentina deberá tener acceso a los mercados internacionales o activar el swap con Estados Unidos por US$ 20.000 millones.

Con el último acuerdo entre las partes en abril, se fijó que en noviembre la Argentina realice un giro al FMI por US$ 825 millones en concepto de intereses. La fecha exacta del pago era el sábado pasado 1 de noviembre, pero se corre al primer día hábil siguiente.

Hasta el momento, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a medios nacionales que aún el pago no fue realizado, pero hay certezas de que se hará.

El pago de este vencimiento será el segundo y último que tendrá que afrontar Caputo durante este año, ya que el primero se realizó en agosto (USD 825 millones en concepto de intereses). En 2025, los giros al FMI sumaron US$ 1.649 millones mientras que en 2024 fueron por USD 3.098 millones.

fuente:diariochaco

Comentarios