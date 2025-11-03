A cuánto cotiza el dólar oficial luego de los cambios en el Gabinete de Milei

Así están las principales cotizaciones en el inicio de la semana.

El dólar oficial no tuvo alteraciones este lunes y actualmente cotiza a $1.475 para la venta. Por su parte, el dólar blue bajó $15 y cotiza a $1.430 para la venta.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP ronda los $1.480 y el contado con liqui $1.497.

Cabe mencionar que Diego Santilli se incorporó al Gabinete de Javier Milei para ocupar un rol clave en la articulación política con los gobernadores durante la nueva etapa del gobierno libertario. De fundador del PRO a funcionario violeta, el nuevo ministro tendrá un rol fundamental.

El dirigente del PRO, que originalmente ocupaba el tercer lugar en la lista de La Libertad Avanza, ascendió a ser ministro del Interior, apenas 18 días antes de las elecciones, luego de la controversia generada por José Luis Espert, a quien reemplazó.

El viernes por la noche se confirmó que Guillermo Francos abandona la jefatura de Gabinete para dejarle su lugar a Manuel Adorni.

fuente:datachaco

