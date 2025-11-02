Rescataron a un joven que cayó a una laguna en General San Martín

Un joven de 28 años fue rescatado de la laguna El Tigre, en General San Martín. Fue en horas de la mañana de este domingo, luego de un operativo coordinado por personal de Bomberos y del equipo de Rescate y Salvamento que permitió poner a salvo al muchacho.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.45, cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona que se encontraba en peligro dentro del agua. De inmediato, los bomberos se dirigieron al lugar con el apoyo de personal especializado y equipamiento adecuado para este tipo de situaciones.

Según informaron fuentes policiales, los rescatistas ingresaron a la laguna utilizando chalecos torpedo y otros elementos de flotación. Tras unos minutos de trabajo lograron alcanzar al joven. Una vez fuera del agua, el hombre fue asistido por el personal sanitario y trasladado en ambulancia al hospital local.

