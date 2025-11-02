Luces misteriosas en el cielo chaqueño: reportes en Charata y Hermoso Campo

Se registró un grupo de luces brillantes que se movían en el cielo durante la noche del sábado.

Durante la noche del sábado, la Policía del Chaco recibió reportes inusuales desde Charata y Hermoso Campo: testigos registraron «luces extrañas» moviéndose en el cielo.

En las imágenes, compartidas por las propias fuerzas de seguridad, se observa un grupo de luces brillantes que parecen danzar sobre un mismo eje, manteniendo una formación irregular pero constante.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre el origen de las luces.

