Javier Milei viajará a Estados Unidos este martes y se encontrará con Donald Trump

El presidente, Javier Milei, viajará a Estados Unidos este martes a la noche para asistir al América Business Forum, que se realizará este 5 y 6 de noviembre en Miami.

El viaje del Presidente se dio en medio de los cambios de Gabinete que sucedieron en los últimos días después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Al evento al que irá Milei será en el estadio del equipo de la NBA, Miami Heit y se espera que esté su par norteamericano, Donald Trump. Y, si bien podrían cruzarse ambos mandatarios durante la actividad, no está confirmada una bilateral entre ellos.

Entre los invitados, además de Milei, se esperan a Lionel Messi (futbolista), María Corina Machado (ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Eric Schmidt (exCEO y presidente de Google), Rafael Nadal (tenista) Jamie Dimon (presidente y CEO de JPMorgan Chase) y Will Smith (actor y productor).

El lema del América Business Forum 2025 es «The World Meets in América», es decir, el mundo se reúne en América.

