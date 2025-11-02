Detuvieron a un hombre que mató un caballo a cuchillazos

El grave caso de maltrato animal ocurrió el sábado por la mañana. El autor fue detenido esa misma tarde.

El sábado al mediodía, una mujer denunció haber encontrado a su caballo muerto en el patio de su casa, en la zona norte de Resistencia. El animal presentaba heridas punzocortantes y la dueña señaló como autor a un vecino con el que mantuvo una serie de discusiones.

En la Comisaría Décima, la damnificada contó que su vecino la amenazó con robarle la moto y asesinar a su yegua, la cual finalmente fue hallada muerta. Además, adujo que el sospechoso «padecía problemas psicológicos».

Con los datos aportados, los oficiales emprendieron la búsqueda del denunciado, encontrándolo cerca de las 18 en Villa Ghio. Tras una serie de pruebas de campo, efectuadas por profesionales de la Policía Rural, se constató la veracidad del hecho y el autor fue puesto bajo arresto por maltrato animal.

