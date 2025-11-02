Con un agónico penal, Boca venció a Estudiantes en la previa al Superclásico

Con un polémico penal sobre el final, Boca venció por 2-1 a Estudiantes de La Plata de visitante por la fecha 14 del Torneo Clausura. El xeneize se lleva una importante victoria antes del Superclásico.

En un primer tiempo sin emociones, que solo tuvo un penal errado de Exequiel Zeballos, los goles llegaron en el segundo tiempo.

A los 49 minutos, tras un gran pase de Milton Giménez entre dos rivales y Zeballos definió cruzado para vencer la resistencia de Fernando Muslera y poner el 1-0. El «Changuito» se tomó revancha del penal errado en el primer tiempo.

Sin embargo, a los 56 minutos, llegó un penal para el «Pincha». Cristian Medina pasó entre tres a toda velocidad y Agustín Marchesín le tocó abajo. El volante del Pincha cayó y el juez marcó la pena máxima que Edwin Cetré transformó en el 1-1.

A los 86 minutos, el local se quedó con 10 luego de que Gabriel Neves cometió una fuerte falta contra Ander Herrera que fue analizada por el VAR y confirmada como tarjeta roja por el árbitro.

A los 93 minutos, cuando el partido parecía cerrarse en un empate, Fabricio Perez perdió la pelota, la recuperó Ander Herrera, que fue empujado por el propio jugador del «Pincha», el español cayó dentro del área y Rey Hilfer sancionó la falta. Miguel Merentiel se hizo cargo del penal y definió perfecto para poner el 2-1 final para el xeneize.

Con esta victoria, Boca queda momentáneamente puntero en la Zona A, dependiendo de lo que Barracas Central haga este lunes contra Racing. Además, suma otros 3 importantes puntos de cara a las copas y previo al Superclásico con River, su inmediato perseguidor para disputar la próxima Copa Libertadores. El encuentro será el domingo, desde las 16.

