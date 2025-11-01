Supuesto abigeato: secuestran 15 kilos de carne vacuna

Ayer por la siesta, efectivos rurales intervinieron en un caso de supuesto abigeato de ganado mayor, ocurrido en el paraje La Banderita, a unos diez kilómetros al norte de Pampa del Infierno.

Todo comenzó cuando el damnificado alertó a la Policía tras constatar el faltante de un animal. Constituido el personal en el lugar, realizó una inspección que permitió encontrar un taco de cartucho calibre 16 y rastros de sangre que conducían hacia un campo vecino. Siguiendo el rastro, los agentes ingresaron al predio y encontraron indicios de la faena del animal.

En el sitio se secuestraron 15 kilos de producto cárnico vacío, cuatro trozos de cuero, un rabo, una escopeta calibre 16, además de un machete, un cuchillo, un aparejo y un balancín, entre otros elementos relacionados.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se recibió la denuncia correspondiente, se incautaron los elementos de interés y se continúa con las diligencias para lograr la aprehensión del principal sospechoso.

