Con la participación de más de 800 alumnos de 19 colegios secundarios de la ciudad, se realizó la feria de educación artística «Sáenz Peña Jóven y Creativa», organizada por la Secretaría de Gestión y Promoción Educativa y la Regional Educativa IV-A.

Durante la muestra, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Ferichaco, los alumnos realizaron representaciones artísticas como: obras de teatro, canto, baile y stands con dibujos y pinturas hechas por ellos.

En la ocasión se contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, la directora Regional Paloma Egea; el secretario de Gestión y Promoción Educativa Pedro Egea; el diputado Carim Peche y la concejal Marilín Rodriguez.

El Intendente destacó la iniciativa que despierta el interés artístico en los adolescentes y jóvenes, y los ayuda a desarrollar su potencial. Por otro lado, comentó que el año próximo se buscará potenciar el evento para incentivar la participación de todos los alumnos.

Desde Regional Educativa agradecieron al municipio por el acompañamiento y remarcaron la importancia de que los alumnos demuestren sus habilidades y talentos.

