Se inauguró la puesta en valor de la plazoleta «Rayito de Sol» en Sáenz Peña

El intendente Bruno Cipolini agradeció el acompañamiento de los vecinos y remarcó que el municipio continúa trabajando para generar más espacios de recreación.

En la noche del viernes, el intendente Bruno Cipolini inauguró la renovación integral de la plazoleta «Rayito de Sol», ubicada en la intersección de las calles 12 y 1, un espacio tradicional de la ciudad que hoy vuelve a ser punto de encuentro para las familias.

Los trabajos incluyeron la instalación de nuevos juegos infantiles, parquizado, creación de sendas peatonales, renovación total de las baldosas, colocación de mesas y bancos de hormigón y la instalación de luminarias LED. Las mejoras permiten ofrecer un espacio más moderno, seguro y accesible para el disfrute de los vecinos.

Durante el acto, Lucía Vallejos agradeció al intendente en representación de los vecinos del lugar. Comentó que vive hace muchos años en la zona y manifestó su alegría por contar con un espacio renovado que aporta comodidad y embellece la ciudad.

A su turno, el diputado nacional Gerardo Cipolini realizó una reseña histórica destacando la importancia de la plazoleta para la identidad saenzpeñense.

Finalmente, el intendente Bruno Cipolini agradeció el acompañamiento de los vecinos y remarcó que el municipio continúa trabajando para generar más espacios de recreación y disfrute familiar en distintos puntos de la ciudad. En ese sentido, adelantó que próximamente se habilitarán nuevas obras, entre ellas la nueva plaza del barrio Loma Linda.

En el acto se contó con la presencia de la presidente del Concejo Nora Gauna, funcionarios municipales, concejales y vecinos de distintos barrios de la ciudad.

