Pareja detenida con más de 4 kilos de marihuana: el hombre tiene tres causas activas

El operativo que terminó con la detención se realizó sobre la calle Fotherighan de Resistencia.

Una pareja fue detenida en la tarde del viernes en la ciudad de Resistencia, luego de un operativo realizado por la División Microtráfico Metropolitana de la Dirección General de Consumos Problemáticos, que permitió el secuestro de más de cuatro kilos de marihuana.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 19 horas en calle Fotherighan N° 464, zona sur de la capital chaqueña. Según informaron fuentes policiales, el personal actuó tras recibir una denuncia anónima que advertía sobre una presunta transacción de drogas entre un hombre y una mujer que se movilizaban por el área de avenida Moreno y Fotherighan.

Ante la información, se dispuso un operativo cerrojo en la zona. Minutos después, los agentes divisaron a una pareja con las características aportadas: el hombre vestía una prenda roja y la mujer un pantalón blanco. Al notar la presencia del personal motorizado, ambos intentaron huir, pero fueron interceptados y demorados de inmediato.

Durante la requisa, y ante la presencia de testigos, los efectivos hallaron en un bolso de mano seis formatos rectangulares envueltos con cinta color beige que contenían una sustancia vegetal compacta. Las pruebas de campo arrojaron resultado positivo para marihuana, con un peso total de 4.127 gramos. Además, se incautó un teléfono celular marca LG de color negro.

Los detenidos fueron identificados como H.A.F, de 27 años y S.B, de 20 años, ambos de Resistencia.

Tras consultar con el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, a cargo del juez Ricardo Alcides Mianobich, se dispuso la detención de los sospechosos y el secuestro de la droga y demás elementos.

Durante las verificaciones en el sistema Si.Ge.Bi., se constató que H.A.F presentaba tres antecedentes activos por causas de hurto con y sin escalamiento y robo, con intervención de distintas fiscalías penales de la capital chaqueña.

En el lugar del procedimiento participaron el director ejecutivo del Ce.A.C., comisario general Cristian Durand, el director general de Consumos Problemáticos, comisario inspector Pablo Zanier, y el jefe del Departamento Antinarcóticos, comisario principal Darío Caballero, quienes supervisaron el operativo y el traslado de los detenidos.

La causa quedó caratulada como «Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes», bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia.

