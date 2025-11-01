Investigan el vuelco de un automóvil que fue abandonado por sus ocupantes en Fontana

Un insólito episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado en la localidad de Fontana, donde un automóvil volcó y fue posteriormente abandonado por sus ocupantes, quienes, según testigos, lograron enderezar el vehículo antes de retirarse del lugar.

El hecho se registró cerca de las 4:45 de la madrugada en pasaje Alvear al 4900, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre un auto volcado en la vía pública.

Al arribar al sitio, personal de la Comisaría Primera de Fontana constató la presencia de un Chevrolet Corsa blanco, dominio AA-532-VG, que presentaba daños compatibles con un vuelco reciente. Sin embargo, los ocupantes ya no se encontraban en el lugar.

Según relataron vecinos a los efectivos, las personas que se trasladaban en el vehículo lograron darlo vuelta nuevamente tras el accidente y se retiraron a pie, dejando el rodado abandonado.

La Policía informó que el vehículo permanece bajo custodia policial mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro y la identidad de los ocupantes.

La causa fue caratulada como «Supuesto vuelco de automóvil» y continúa en investigación por parte de la Comisaría Primera de Fontana.

