Rescataron a un carpincho que estaba atado y era tenido como mascota

Se trataba de una cría que se encontraba desorientada, corriendo peligro al intentar cruzar una de las avenidas principales del municipio.

La Policía Rural de Corrientes informó este martes que rescató a un carpincho que era tenido como mascota en la localidad de Ituzaingó.

Se trataba de una cría que se encontraba desorientada, corriendo peligro al intentar cruzar una de las avenidas principales del municipio.

Al momento en que los agentes lograron capturarlo, notaron que el animal llevaba un collar, lo que indicaría que había estado en cautiverio como mascota.

El carpincho fue trasladado a una reserva natural, donde fue liberado en un entorno seguro y adecuado para su especie.

Comentarios