Por falta de quórum, cayó la sesión de este miércoles en la Legislatura

La falta de acuerdos entre los bloques y la retirada de varios legisladores impidieron la continuidad de la sesión prevista para hoy.

La sesión de este miércoles en la en la Cámara de Diputados del Chaco comenzó con normalidad; sin embargo, tras la aprobación del acta de labor parlamentaria para ingresos y preferencias, se cayó por falta de quórum. De esta manera se volvió a frustrar la reunión parlamentaria.

Según informaron algunas fuentes a *Diario Chaco*, «se aprobó el acta de labor parlamentaria para ‘Ingresos y preferencias’ y, cuando iba a definirse un temario para este miércoles, la sesión quedó sin quórum y tuvo que ser levantada». Cabe mencionar que el encuentro comenzó minutos antes de las 10 de la mañana sin un temario establecido.

Finalmente, cuando cada bloque quiso imponer agenda propia no hubo acuerdos posibles y varios legisladores abandonaron el recinto, generando reproches cruzados. En definitiva, no pudo tener continuidad de la sesión prevista para el día de hoy.

Fuente:diariochaco

