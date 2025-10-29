Lucho Moser: “Fuerza Patria ganó 50 de los 70 municipios y será la defensa de todos los chaqueños”

El diputado provincial electo por el peronismo resaltó el respaldo territorial a la Lista 501 y subrayó el compromiso política de ser la voz de los sectores productivos y sociales en el Congreso. “El resultado es un empate técnico 45-45 que refleja una paridad absoluta”, aseguró.

El diputado provincial electo por el peronismo Lucho Moser destacó el respaldo territorial que obtuvo el Frente Fuerza Patria este domingo y aseguró que “se ganó en 50 de los 70 municipios del Chaco”.

Además, subrayó el compromiso del justicialismo de ser la voz de los sectores productivos y sociales en el Congreso “para la defensa de los intereses de todos los chaqueños”.

Lucho Moser analizó los resultados de las elecciones de este domingo y señaló que “lo que hay es un claro empate técnico 45 a 45 que muestra una paridad absoluta en un marco de altísima polarización”.

Para el legislador que asumirá su banca en diciembre próximo señaló que Fuerza Patria hizo una gran elección a nivel provincial que consolidó el apoyo popular en el territorio a partir del liderazgo de Jorge Capitanich.

También indicó que la votación refleja una polarización muy marcada entre dos modelos de país y de provincia lo que se traduce en un empate técnico con 45% de los votos para ambas fuerzas en el resultado general.

“Ahora lo que vamos a mirar con atención es el escrutinio definitivo, que es el conteo oficial que es la validación final de los sufragios”, agregó.

“La defensa de los chaqueños en el Congreso”

De cara al nuevo período legislativo, Fuerza Patria cumplirá su firme compromiso de defensa de los intereses de la provincia y de los chaqueños en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en Diputados.

“Seremos un bastión de protección y representación de los intereses de los sectores sociales, productivos y laborales de nuestra provincia”, anticipó Lucho9 Moser.

“Tenemos 100 leyes y otras 100 en elaboración priorizando de manera clara y contundente la defensa de los jubilados, las universidades, los docentes, los estudiantes, los trabajadores, las empresas y, fundamentalmente, a las pymes”, remarcó.

“Dejaremos claramente asentado que nuestra fuerza va a defender estos pilares en el Congreso”, afirmó Moser, asegurando que Fuerza Patria será una voz inquebrantable en la protección de los derechos sociales y la economía productiva provincial y nacional.

