La Poceada quedó vacante y el pozo sigue creciendo: hay $ 114 millones en juego

29 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El próximo sorteo se realizará este jueves 30 de octubre.

La Poceada chaqueña quedó vacante en el sorteo de este martes 28 de octubre y ningún apostador pudo hacerse con el premio principal de más de $ 58 millones. Así, para este jueves el pozo acumulado es de más de $ 114 millones.

 

Los números de la suerte que fueron esquivos para los chaqueños fueron: 02, 11, 13, 37, 39, 47, 53, 61, 83 y 98.

 

Con cuatro aciertos, 36 personas se llevaron $ 394.499; con 3 números pegados, 935 jugadores se hicieron con $ 3.797, 32 y 10.966 salvaron el valor de la jugada.

 

El próximo sorteo se realizará este jueves 30 de octubre a las 21 horas con un pozo acumulado de 114 millones de pesos.

