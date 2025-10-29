La Poceada quedó vacante y el pozo sigue creciendo: hay $ 114 millones en juego

El próximo sorteo se realizará este jueves 30 de octubre.

La Poceada chaqueña quedó vacante en el sorteo de este martes 28 de octubre y ningún apostador pudo hacerse con el premio principal de más de $ 58 millones. Así, para este jueves el pozo acumulado es de más de $ 114 millones.

Los números de la suerte que fueron esquivos para los chaqueños fueron: 02, 11, 13, 37, 39, 47, 53, 61, 83 y 98.

Con cuatro aciertos, 36 personas se llevaron $ 394.499; con 3 números pegados, 935 jugadores se hicieron con $ 3.797, 32 y 10.966 salvaron el valor de la jugada.

El próximo sorteo se realizará este jueves 30 de octubre a las 21 horas con un pozo acumulado de 114 millones de pesos.

