El Gobierno aumentó hasta el 35% las prestaciones para personas con discapacidad

El Ministerio de Salud dispuso una suba escalonada en los aranceles del nomenclador que regula la actividad.

Con el objetivo de fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios para personas con discapacidad en todo el país, el gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones, con incrementos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Asimismo, el Ministerio de Salud que preside Mario Lugones acató la semana pasada la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que había suspendido.

El aumento de nomenclador fue resuelto después de la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Desde la ANDIS y la cartera sanitaria remarcaron que «se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención».

En esa línea, informaron que el ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles que perciben las instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad, como prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales.

El último aumento había sido del 0,5% en diciembre de 2024.

Desde el Gobierno indcaron que el incremento se enmarca en una política de «normalización y previsibilidad» del sistema, en contraste con lo ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández.

«Cabe recordar que los mismos que hicieron política los últimos meses con este tema son quienes en 2023 aumentaron el nomenclador apenas un 93%, frente a una inflación del 211%. Incluso, muchas provincias pagan —cuando quieren— la mitad de lo que paga Nación, como ocurre con IOMA en la provincia de Buenos Aires», destacaron desde el entorno de la ANDIS.

En ese sentido, fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo interventor es Alejandro Vilches, sostuvieron que la actualización actual «no sólo recompone valores, sino que restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de los fondos», con el objetivo de garantizar que «la plata vaya donde corresponde».

