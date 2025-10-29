El escrutinio definitivo confirmó el triunfo de La Libertad Avanza en Senadores

Si bien Fuerza Patria acortó a 3.447 votos la diferencia, el oficialismo se quedó con la victoria y las dos bancas para la Cámara Alta.

Pasado el mediodía de este miércoles finalizó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales del último domingo en el Chaco, y se confirmó el triunfo de La Libertad Avanza, tanto en la categoría de diputados nacionales como para senadores, donde estaba centrada la atención, en virtud de la escasa diferencia de votos sobre Fuerza Patria que dejaba una pequeña ventana abierta para la discusión sobre qué fuerza política se quedaba con dos bancas.

Así, el oficialismo logró dos escaños para diputados nacionales y dos en senadores, mientras que la oposición se quedó con dos legisladores en la Cámara Baja y uno en la Cámara Alta del Congreso.

En la categoría de senadores, el recuento definitivo arrojó 291.956 votos (45,89%) para la lista 503 de La Libertad Avanza, contra 288.509 votos (45,35%) de la Lista 501 de Fuerza Patria.

De esta manera, la diferencia se acortó a 3.447 votos, pero no modificó el resultado final.

En tanto, en el caso de los diputados, LLA terminó con 266.189 votos (45,56%) contra 255.876 (43,8%) de Fuerza Patria.

LOS NÚMEROS FINALES

SENADORES NACIONALES

La Libertad Avanza 45,89% (291.956 votos) – 2 senadores

Fuerza Patria 45,35% (288.509) – 1 senador

Vamos Chaco 2,47% (15.763)

Partido del Obrero 1,6% (10.223)

Frente Integrador 1,3% (8.866)

NEPAR 1,01% (6.463)

Proyecto Sur 0,7% (4.711)

Dignidad Popular 0,6% (4.126)

UNIR 0,6% (3.874)

Polo Social – Movimiento de Bases 0,2% (1.624)

DIPUTADOS NACIONALES

La Libertad Avanza 45,56% (266.189) – 2 diputados

Fuerza Patria 43,8% (255.876) – 2 diputados

Vamos Chaco 3,0% (17.782)

Frente Integrador 2,3% (13.761)

Partido del Obrero 1,3% (7.883)

NEPAR 1,09% (6.389)

Proyecto Sur 1,08% (6.356)

UNIR 0,7% (4.286)

Dignidad Popular 0,6% (3.680)

Polo Social – Movimiento de Bases 0,3% (1.949)