«El desafío es reforzar la salud», dijo Zdero en la inauguración de la obra del Centro de Villa Prosperidad

El gobernador Leandro Zdero encabezó este martes la inauguración de la refacción y ampliación del Centro de Salud Dr. Esteban L. Maradona, en el barrio Villa Prosperidad de Resistencia. El proyecto fue ejecutado a través del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Hugo Domínguez, y el Ministerio de Salud Pública, dirigido por Hugo Rodríguez.

Durante el acto, la directora del establecimiento, María Delia Martínez, destacó la importancia de la ampliación: «Esta era una obra esperada por mucho tiempo. Agradecemos infinitamente al gobernador, al Ministerio de Infraestructura, al Ministerio de Salud y a todos los que hicieron posible este logro, que será un bien para toda la población».

Martínez explicó que el edificio, que antes funcionaba con espacios reducidos, ahora cuenta con nuevos consultorios en planta baja y una planta alta, donde se ubican las áreas de medicina general, nutrición, asistencia social y administración.

El centro brinda atención en pediatría, clínica médica, obstetricia, enfermedades crónicas, control del niño sano, vacunatorio y enfermería. «Es una zona muy extensa, desde la avenida Laprida hasta Fabiana Sur. Atendemos de 6 a 20 horas y mi equipo pone lo mejor para cada vecino», resaltó.

El gobernador Zdero celebró la finalización de las obras y valoró el esfuerzo del personal sanitario: «Los vecinos y el equipo de salud esperaban esto hace más de tres años. Trabajaban en condiciones muy complicadas, pero hoy las instalaciones son totalmente nuevas. No solo el personal está contento, sino también toda la comunidad», señaló.

Además, adelantó que el Gobierno provincial avanzará con la renovación del Centro de Salud de Villa Río Negro, cuyas obras comenzarán en los próximos días y tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

«Para nosotros, el desafío es reforzar y fortalecer la salud pública. Lo venimos haciendo desde el primer día de gestión. En cada rincón y barrio de la provincia debemos tender un brazo solidario para cuidar la salud de los chaqueños», remarcó Zdero.

Comentarios