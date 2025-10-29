Demoraron a un joven que se robó seis patos

29 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Un equipo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas realizó recorridas por el barrio Matadero y logró demorar al sujeto con las aves.

Este miércoles al mediodía, un hombre de 25 años fue demorado con seis patos criollos que sustrajo de un campo del barrio Matadero.

El hecho ocurrió este miércoles a eso de 12:30. El dueño del campo, un hombre de 41 años, realizó la denuncia.

 

Inmediatamente, un equipo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas realizó recorridas por el barrio y logró demorar al sujeto con las aves.

 

Por este motivo, secuestraron los patos y junto al demorado fueron trasladados a la Comisaría de Quitilipi.

 

Fuente:datachaco

 

Comentarios

Te Puede Interesar

La agenda internacional de Milei: mantendrá encuentros con Meloni, Macron, Netanyahu y el Papa

[...]

Un chico de 15 años mató a su familia luego de ser castigado por sus malas notas en el colegio.

[...]

Chile: Un hombre se quitó la vida al arrojarse desde el quinto piso de un shopping y cayó sobre otra persona

[...]