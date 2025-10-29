Cuándo empieza el cronograma de pagos para la administración pública en Chaco

Los haberes se acreditarán el lunes 3 y martes 4 de noviembre, según el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que los sueldos correspondientes al mes de octubre se acreditarán los días lunes 3 y martes 4 de noviembre.

Este martes, el Ministerio de Hacienda comunicó el cronograma de pagos, que quedó establecido de la siguiente manera: el lunes 3 de noviembre se acreditarán los haberes de los jubilados, los cuales estarán disponibles para su retiro a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, a partir de las 21 horas.

Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla; mientras que el martes 4 de noviembre percibirán sus haberes los trabajadores activos del sector público, también disponibles desde las 21 horas por cajeros automáticos.

