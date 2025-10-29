Con ambiente fresco, así continuará el tiempo en el Chaco

29 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El pronóstico para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno, con nubosidad variable, y ambiente fresco para los próximos días en Resistencia y alrededores, con leve ascenso de temperatura a partir del viernes, llegando al fin de semana con máximas en torno a los 30°C.

Así, para este jueves se prevé cielo algo a parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde, y parcialmente nublado hacia la noche, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 11 grados de mínima y 21 de máxima.

En tanto, para el viernes se espera cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste rotando a moderados del este, con un piso térmico de 12 grados y un techo de 25.

Asimismo, para el sábado se anticipa cielo parcialmente nublado, con ascenso de temperatura: mínima de 16 grados y máxima de 30.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana, desmejorando por la tarde-noche, con chaparrones, y ambiente cálido, con 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima.

fuente:datachaco

Comentarios

Te Puede Interesar

Sáenz Peña: murió un bebé de 10 días e investigan su entorno familiar.

[...]

Plan Paraná: secuestraron una importante carga de cigarrillos de contrabando en el Río Bermejo

[...]

La tormenta causó daños en algunas ciudades del interior de la provincia

[...]