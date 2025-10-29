Caso Leonela Giménez: la causa sería elevada a juicio antes de la feria judicial

Tras cumplirse cuatro meses del crimen de la joven Leonela Giménez, tanto la defensa como la querella coinciden en que la causa está lista para ser elevada a juicio.

El abogado Miguel Lukach, defensor de uno de los dos detenidos por el femicidio de la joven, aseguró que la causa ya está en dichas condiciones debido a que «no quedan actos procesales pendientes» y que el tiempo de la etapa preparatoria «ya se ha cumplido».

«He pedido que la causa sea elevada a juicio porque no hay ningún otro acto procesal necesario para seguir dilatando el proceso», señaló el letrado, quien estimó que la Fiscalía podría presentar el requerimiento de elevación antes de la feria judicial, para que las audiencias preliminares comiencen el próximo año.

Lukach consideró que todas las pericias enviadas al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) ya fueron devueltas y sus resultados incorporados al expediente. No obstante, adelantó que durante la etapa de juicio cuestionará varias de las pruebas, entre ellas la requisa del vehículo, algunos peritajes y los videos viralizados, que calificó como «elementos cuestionables». También aclaró que la línea investigativa sobre la supuesta venta del arma a un familiar de su defendido «quedó totalmente desvirtuada».

LA QUERELLA

Por su parte, la abogada querellante Adriana Molina, representante de la familia de la víctima, coincidió en que la investigación se encuentra en su etapa final y que pronto podría ser elevada a juicio.

«La causa tuvo los avances esperados y ya estamos en la instancia de cierre de investigación. Considero que el doctor Valero clausurará la etapa para su elevación en muy poco tiempo», sostuvo Molina, quien destacó el trabajo del equipo fiscal y calificó la pesquisa como «rápida y acertada».

En relación con el dermotest negativo, una de las pruebas discutidas, la abogada aclaró que «no era un elemento conducente ni preocupante para la querella».

Molina también recordó que la Cámara de Apelaciones mantuvo la prisión preventiva de uno de los imputados y ratificó la carátula original del expediente. «Todo lo resuelto fue confirmado por las juezas Roxana Glibota y Fanny Zamateo», indicó.

Finalmente, la querellante dijo que la familia de Leonela le manifestó su confianza en el trabajo de la Fiscalía. «La familia sigue con esperanza, esperando que se haga justicia», concluyó.

EL CASO

Leonela Giménez tenía 25 años y fue hallada asesinada el pasado 28 de junio en un camino rural cerca de Sáenz Peña. Presentaba un disparo en el pecho y había sido vista horas antes con dos hombres que hoy están imputados y detenidos por femicidio.

Cabe recordar que el cuerpo de Leonela, de 25 años, fue encontrado a la vera de la Ruta Nacional 95, con una herida de arma de fuego en el tórax, compatible con un disparo de una pistola calibre .380. Según las estimaciones forenses, el crimen habría ocurrido en las primeras horas de ese mismo día.

Por el hecho, fueron detenidos e imputados Emanuel Giaccone, comerciante de 31 años, y Cristian Ameida, vendedor de autos de 42, quienes fueron vistos junto a la víctima en un Audi A4 gris poco antes del asesinato. La carátula fue definida como «homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género», figura contemplada como femicidio.

fuente:diariochaco

Comentarios