Tras la lluvia de este martes, así seguirá el tiempo en el Chaco

El pronóstico para lo que resta de la semana.

Luego del marcado cambio de tiempo, con lluvia y descenso de temperatura de este martes, las condiciones comenzarían a mejorar paulatinamente este miércoles, en Resistencia y alrededores, sin precipitaciones, aunque con alta nubosidad y ambiente fresco, con 11 grados de mínima.

 

En detalle, para este miércoles se espera cielo nublado en las primeras horas del día, luego mayormente nublado, y parcialmente nublado hacia la noche, con vientos leves del sur rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 11 grados de mínima y 19 de máxima.

 

Asimismo, para el jueves se prevé cielo parcial a mayormente nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 11 grados y un techo de 22.

 

En tanto, para el viernes se anticipa cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con 13 grados de temperatura mínima y 26 de máxima.

 

Por último, para el sábado, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, y ascenso de temperatura, con una mínima de 16 grados y una máxima de 30.

 

Fuente:datachaco

