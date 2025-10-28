Sin alerta, se esperan chaparrones y lloviznas durante toda la jornada

El organismo nacional indica que la inestabilidad perdurará hasta la noche, aunque no se esperan lluvias ni tormentas para el resto de la semana.

Este martes por la madrugada, la ciudad de Resistencia y sus alrededores amanecieron con intensas lluvias, las cuales estaban previstas por el Servicio Meteorológico Nacional.

De la misma forma, el organismo anuncia chaparrones y lloviznas fuertes a lo largo de toda la jornada, incluso hasta la noche, con una temperatura que oscilará entre los 16° y los 22°.

Sin embargo, a pesar de la intensidad de las precipitaciones, no rige ningún alerta meteorológico en la región.

Para el resto de la semana, se espera cielo parcialmente nublado, con mínimas que irán de los 13° a los 15°, y máximas de entre 22° y 29°.

Comentarios