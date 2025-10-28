Milei aseguró que Karina «era la única que creyó que podíamos ganar y otra vez acertó»

El Presidente expresó que con la nueva conformación del Congreso, avanzarán «con todas las reformas que estaban pactadas en el Pacto de Mayo».

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el presidente, Javier Milei destacó el trabajo de Karina Milei durante la campaña y aseguró: «La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó».

Fue en contacto con el canal de streaming Neura, por donde el mandatario resaltó el rol de su hermana y Secretaria General de la Presidencia y manifestó: «Hemos hecho una elección increíble». Asimismo, explicó que esperaban reducir el margen respecto a las elecciones bonaerenses y remarcó los «17 puntos» por sobre Fuerza Patria.

«Todos estábamos diciendo ‘bueno, vamos a achicar lo más que podemos y haciendo una buena elección en el resto del país vamos a poder estar arriba’. Y la realidad es que hasta tienen que mentir cómo sumar los números para que tenga más decoro, pero si te ponés a mirar seriamente ganamos 41 a 24 al kirchnerismo. Le sacamos 17 puntos», aseveró.

En esa misma línea, se refirió al resultado y consideró que «la gente tomó conciencia de que no les importaba arruinarles la vida a los argentinos con tal de volver al poder por la abstinencia de cajas. Eso los pone locos», y en referencia a la nueva composición del Congreso expresó: «Vamos a tener una bancada de 101 diputados, 20 senadores. Perdió la mayoría el peronismo por primera vez en la Cámara de Senadores. Entonces se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio».

Por otra parte, el Presidente agradeció a «los argentinos por darnos esta posibilidad» y anticipó que desde el 10 de diciembre iniciarán «con todas las reformas que estaban pactadas en el Pacto de Mayo».

Finalmente, Milei hizo hincapié en su compromiso que es «hacer que Argentina sea el más libre del mundo y eso va a generar un fuerte crecimiento económico» y agregó que estará aparejado «con una profunda baja de la inflación y con drásticas caídas de la pobreza y la indigencia».

