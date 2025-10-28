Las primeras imágenes del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El juicio más esperado arrancó este martes. Siete personas, entre ellas César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ya enfrentan a un jurado popular por la acusación de haber planeado y ejecutado el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Si bien su cuerpo nunca fue encontrado, la investigación tiene casi 400 pruebas que indican un plan macabro y un crimen que, según la fiscalía, fue meticulosamente planificado por el clan piquetero.

La primera audiencia se realiza en el Centro de Convenciones Gala y Centro de Estudios Judiciales. Antes de los alegatos iniciales, se realiza la selección del jurado, un proceso clave en este tipo de debates. Son 12 chaqueños, elegidos al azar, los encargados de escuchar las pruebas, analizar los testimonios y decidir el veredicto.

Durante la jornada de hoy, fiscales y defensores podrán interrogar a los potenciales jurados para descartar a quienes tengan prejuicios sobre el caso o vínculos con los implicados. Se espera que esta etapa dure entre uno y dos días.

Una vez conformado el jurado, comenzarán las 17 audiencias previstas, en las que se presentarán peritajes, audios, mensajes y testimonios. Serán más de 50 testigos los que pasarán por la sala de audiencias, bajo la supervisión de la jueza técnica Dolly Fernández , quien tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento del procedimiento, pero sin intervenir en la decisión final del jurado.

