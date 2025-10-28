La Poceada Chaqueña sortea más de 57 millones de pesos esta noche

De esta manera, los chaqueños tienen una nueva oportunidad de convertirse en millonarios.

Los apostadores tienen tiempo hasta las 20:30 horas de ese mismo día para realizar sus apuestas en las agencias oficiales. La Poceada Chaqueña es uno de los juegos más populares de la provincia, no solo por sus jugosos premios, sino también por el bajo costo de la apuesta, de apenas $1.000 cada ticket.

Cabe mencionar que, en la última edición, los números de la suerte fueron: 00, 17, 38, 85 y 86. En ese sorteo, un afortunado se llevó $120.647.554. Además, 87 jugadores ganaron $244.979,63 con cuatro aciertos; otros 1.998 adivinaron tres números y ganaron más de $2.666,82, y 18.503 participantes salvaron la jugada.

