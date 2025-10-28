Empieza el juicio por Cecilia: los Sena y sus colaboradores enfrentan a la justicia

Uno de los juicios más esperados del último tiempo inicia con la selección del jurado popular que juzgará a los siete imputados.

El juicio más esperado de los últimos años en Chaco comienza este martes. Siete personas —entre ellas César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña— se sentarán ante un jurado popular imputadas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023. Aunque el cuerpo de la joven nunca fue hallado, la fiscalía sostiene que cuenta con casi 400 evidencias entre peritajes, mensajes, audios, cámaras y rastros biológicos que demostrarían un planificado crimen atribuido al clan Sena.

Hoy martes 28 de octubre comienza la selección de los 12 chaqueños que serán interrogados por fiscalía y defensas para descartar prejuicios o vínculos con las partes. Esta etapa podría demandar uno o dos días. La misma se desarrolla en el Gala Convenciones.

Con el jurado conformado, se abrirá un calendario de 17 audiencias con presentación de pruebas y más de 50 testigos, bajo la supervisión técnica de la jueza Dolly Fernández. La magistrada garantizará el cumplimiento del procedimiento, pero la decisión final —culpabilidad o no— será exclusiva del jurado.

LA SITUACIÓN DE LOS IMPUTADOS

Los siete acusados llegan detenidos y enfrentarán cargos según su presunta intervención:

César Sena: homicidio triplemente agravado (por el vínculo, violencia de género y concurso premeditado de dos o más personas). La fiscalía lo señala como autor material y pide prisión perpetua.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña: coautores del mismo delito, por planificación y encubrimiento.

Fabiana González y José Gustavo Obregón: encubrimiento agravado; se les atribuye limpieza de la escena y traslado de pertenencias de la víctima.

Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso: encubrimiento agravado; habrían permitido la quema de elementos en el predio conocido como «la chanchería» y ocultamiento de datos en los primeros días.

LA HIPÓTESIS ACUSATORIA

Para los fiscales, Cecilia fue asesinada el 2 de junio de 2023 en la casa de los Sena, en Santa María de Oro, poco después de haber llegado junto a César esa mañana —imágenes que quedaron registradas por cámaras—. La secuencia incluiría golpes, asfixia e incineración posterior del cuerpo en un campo familiar. El Ministerio Público sostiene que hubo planificación, división de tareas y posterior encubrimiento.

QUÉ SE ESPERA DEL DEBATE

Durante el juicio, la fiscalía buscará reconstruir paso a paso la desaparición, la violencia de género previa y el rol de cada imputado. Las defensas intentarán desacreditar evidencia, objetar la cadena de custodia y señalar inconsistencias. La ausencia del cuerpo no impide el juzgamiento si el conjunto probatorio resulta contundente: el jurado deberá evaluar peritajes, mensajes, audios, registros fílmicos y testimonios.

CLAVES DEL JUICIO

Modelo: jurado popular (12 personas), veredicto por unanimidad o mayoría especial según la instrucción legal.

Cronograma: 17 audiencias previstas; posibles extensiones por incidentes o testigos.

Penas en juego: para el homicidio triplemente agravado, la prisión perpetua.

Ejes probatorios: pericias, rastros biológicos, objetos calcinados, mensajería, búsquedas en internet, cámaras y testigos.

Qué sigue: tras alegatos iniciales y prueba testimonial, llegarán los alegatos de cierre y las instrucciones de la jueza al jurado, que se retirará a deliberar hasta emitir veredicto. Luego, en caso de culpabilidad, se realizará una audiencia de cesura para fijar la pena.

