Caso Sena: cuarto intermedio en la audiencia de selección de jurados

La primera audiencia del juicio por jurados en la causa 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio», por la muerte de Cecilia Strzyzowski, entró en cuarto intermedio hasta mañana miércoles a las 8 para continuar con la audiencia de selección de jurados.

Así lo definió la jueza técnica Dolly Fernández al final de la audiencia desarrollada en las instalaciones del Centro de Convenciones Gala, donde también tendrán lugar las programadas para el miércoles y jueves. En la jornada inicial asistieron 166 de los 250 potenciales jurados convocados. En tanto que para mañana fueron citados cien más.

Luego el juicio continuará en el auditorio del Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42) en el que están previstas audiencias el 31 de octubre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre.

Durante esta etapa, las partes realizarán preguntas y evaluarán a los ciudadanos convocados con el objetivo de arribar al jurado más imparcial. Para ello dispondrán de recusaciones con y sin causa que, en todo momento, serán admitidas o no por la jueza técnica Dolly Fernández.

Una vez conformado el jurado las audiencias continuarán las siguientes instancias:

– Instrucciones iniciales: la jueza técnica Dolly Fernández leerá las indicaciones que el jurado deberá tener en cuenta durante el desarrollo del juicio.

– Alegatos de apertura: cada parte expondrá su teoría del caso. Comenzará el Equipo Fiscal Especial, seguido por las querellas y las defensas.

– Producción de la prueba: en esta etapa tendrán lugar las declaraciones de testigos y peritos.

– Alegatos de clausura: las partes repasarán su teoría del caso a partir de la instancia previa y expresarán al jurado qué tipo de veredicto consideran que deben arribar.

– Instrucciones finales: la jueza leerá al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una.

– Deliberación y veredicto: una vez finalizada la lectura de instrucciones el jurado comenzará la etapa de deliberación que, según establece la ley, debe durar no menos de dos horas y el veredicto al que lleguen deberá ser unánime.

Imputados y partes

En la causa están imputados:

– Cesar Mario Alejandro Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art. 80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).

– Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal).

– Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: por el delito de Encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3° acáp. «A» en función del inc. 1° acáp. «B» del Código Penal).

En tanto que las partes están conformadas por:

-Equipo Fiscal Especial: conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.

-Querellas: Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad.

-Defensas: César Sena (Gabriela Tomjlenovic), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Olga Mongelós), Marcela Acuña y Griselda Reynoso (Celeste Ojeda, defensora oficial 12), Fabiana González y Gustavo Obregón (Elena Puente) y Gustavo Melgarejo (Mónica Sánchez).

Transmisión de audiencias

Como es costumbre, las instrucciones iniciales, alegatos de apertura y clausura, instrucciones finales y veredicto serán transmitidas en vivo a través de www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690 y quedarán disponibles para su consulta posterior. La audiencia de selección del jurado no se transmite para garantizar la intimidad de los mismos.

Los periodistas y el público en general que deseen ver las declaraciones de testigos podrán asistir al auditorio del Superior Tribunal de Justicia (López y Planes 215) donde, previa acreditación, accederán a la retransmisión en vivo de esa y las demás etapas.

Esta decisión se tomó en virtud de que las instalaciones del CEJ estarán destinadas exclusivamente a la jueza, imputados, equipo fiscal especial, defensas, querellas y familiares.

Por su parte los camarógrafos y fotógrafos debidamente acreditados accederán a la sala de juicio diez minutos antes del inicio de cada audiencia, cuando aún no se encuentre el jurado, para realizar el registro fotográfico y audiovisual de las partes y jueza. Luego deberán retirarse.

Comentarios