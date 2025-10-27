Zdero formaría parte de la comitiva que viajaría con Milei a Estados Unidos

El encuentro apunta a fortalecer los lazos económicos y políticos entre ambos países, además de proyectar acuerdos estratégicos para el desarrollo de las provincias.

Este lunes, luego de las elecciones legislativas donde La Libertad Avanza ganó en la mayoría de las provincias argentinas, el Gobierno nacional estaría preparando un viaje a Estados Unidos con la presencia de gobernadores.

Entre ellos, se destaca la presencia del mandatario Leandro Zdero, quien formaría parte de la comitiva que viajaría junto a Javier Milei, a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además del jefe del Ejecutivo chaqueño, Alfredo Cornejo de Mendoza y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, fueron invitados oficialmente a la Casa Blanca, en el marco de una reunión en Washington.

El encuentro apunta a fortalecer los lazos económicos y políticos entre Argentina y Estados Unidos, además de proyectar acuerdos estratégicos para el desarrollo de las provincias.

Con la participación de Zdero, estarán representadas las regiones del Norte, Centro y Patagonia, marcando un nuevo capítulo en la agenda internacional argentina.

Fuente:datachaco

Comentarios