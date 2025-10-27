Zdero entregó una nueva ambulancia y anteojos en Basail

Los lentes corresponden al programa «Ver para ser libres». Además, también entregó quipamiento cultural destinado a la escuela de folclore local.

El gobernador Leandro Zdero entregó este lunes una nueva ambulancia, de última generación, totalmente equipada para fortalecer el sistema sanitario de Basail, y anteojos del programa nacional «Ver para Ser Libres», como así también, equipamiento cultural destinado a la escuela de folclore local, a través de la Fundación Soy Chaco.

«Basail siempre me ha recibido como si fuera mi propio pueblo, mi propia casa. Agradezco el respaldo de su gente para seguir transformando la provincia», afirmó el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Sergio Rodríguez, y el intendente Hernán Paniagua.

La ambulancia entregada forma parte del plan de fortalecimiento del sistema sanitario provincial. Los anteojos entregados benefician a vecinos de la zona en el marco del programa «Ver para Ser Libres», mientras que los equipos de sonido y el bombo otorgados a la escuela de folclore fueron gestionados por la Fundación Soy Chaco.

Por su parte, el ministro Rodríguez subrayó la importancia estratégica de la incorporación de la ambulancia: «Basail tiene una ubicación especial, cercana a Santa Fe, y recibe también demanda asistencial de esa provincia. Por eso, esta unidad es fundamental para garantizar traslados seguros y una mejor atención médica», explicó.

