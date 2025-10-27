El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El ómnibus transportaba torcedores hacia la semifinal de la Libertadores ante Racing.

Un micro que transportaba hinchas del Flamengo hacia Buenos Aires volcó en la autopista Presidente Dutra, en el Estado de Río de Janeiro. El siniestro dejó 16 heridos, tres de ellos en estado grave, aunque ninguno con riesgo de vida. Los torcedores viajaban para presenciar la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.

Volcó un micro con hinchas de Flamengo rumbo a Buenos Aires: hay tres heridos graves

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la autopista Presidente Dutra, a la altura del municipio de Barra Mansa, en el Estado de Río de Janeiro, cuando uno de los micros que trasladaba simpatizantes del Flamengo rumbo a Buenos Aires perdió el control y volcó.

Según confirmaron fuentes de la Policía Federal de Carreteras, el siniestro dejó 16 heridos, de los cuales tres se encuentran en estado grave, aunque fuera de peligro. Las autoridades aún no brindaron detalles sobre los diagnósticos ni sobre las causas del accidente. En el lugar trabajaron efectivos del Centro de Control Operacional de RioSP, el Departamento de Bomberos y equipos de rescate que trasladaron a los lesionados a hospitales cercanos.

Los torcedores del Mengão viajaban para presenciar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, que se disputará el miércoles a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, frente a Racing. El contingente había salido desde Río de Janeiro en cinco micros, aunque solo uno de ellos fue el que protagonizó el vuelco. Tras el accidente, los demás vehículos detuvieron su marcha para asistir a los heridos y acompañar el operativo de rescate.

El club Flamengo aún no emitió un comunicado oficial en sus redes sociales, pero medios brasileños aseguran que directivos de la institución están en contacto con las autoridades locales para brindar asistencia a los hinchas accidentados de la manera más rapida posible.