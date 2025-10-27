Una mujer intentó ingresar una bolsa con marihuana en una comisaría

Una joven de 18 años fue detenida tras ingresar con la droga a la comisaría. La finalidad, era dejársela a uno de los detenidos.

Una mujer de 18 años fue detenida en la noche del domingo, luego de ingresar a una comisaría con una bolsa de marihuana, la cual tenía como fin entregárse a uno de los detenidos.

Ocurrió en la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, durante el horario en el que los reos reciben diferentes elementos, tanto de higiene como productos comestibles y otros.

Allí, la mujer se acercó a la dependencia policial, hizo entrega de los elementos para un hombre que se encuentra detenido por una causa de robo a mano armada, y, al momento de la inspección, los efectivos de la requisa encontraron una bolsa con marihuana, oculta dentro de un termolar que tenía como destino la celda del preso.

Tras realizar el test para conocer la sustancia, se confirmó que se trataba de 24 gramos de canabis sativa, por lo que la Fiscalía N.° 2 ordenó el secuestro de la droga y notificó a la infractora sobre su situación legal.

