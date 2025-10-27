«Te voy a prender fuego la casa»: detenido acusado de robar y amenazar a su expareja

Un hombre de 34 años fue detenido en la madrugada de este lunes en la ciudad de Resistencia, acusado de agredir, robar y amenazar a su ex pareja. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Néstor Kirchner y es investigado por la Fiscalía N°4, a cargo del doctor Jorge Cáceres Olivera.

Según la denuncia radicada por una mujer de 29 años, el pasado sábado alrededor de las 14 su ex pareja, se había retirado de su domicilio. Sin embargo, el domingo al mediodía regresó y se produjo una fuerte discusión cuando el hombre intentó obligarla a que lo besara.

En medio del conflicto, la denunciante relató que el hombre se acercó y le sustrajo un teléfono celular Samsung A21 de color plateado con funda verde agua, para luego agredirla físicamente y retirarse del lugar.

Horas más tarde, la mujer recibió amenazas por parte del agresor, quien le advirtió: «Te voy a prender fuego la casa, no me importa quién esté adentro».

La causa fue caratulada como «Supuesto hurto y amenazas en contexto de violencia de género» y se dio intervención al Departamento de Violencia Familiar y de Género. Por disposición del fiscal Cáceres Olivera, se ordenó la aprehensión del denunciado, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

