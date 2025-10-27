Presentaron el proyecto de ley para expropiar la chanchería de los Sena

El proyecto fue presentado por el secretario coordinador del gabinete provincial, Livio Gutiérrez, y el asesor legal Julio Ferro, un día antes del inicio del juicio por el caso Cecilia Strzyzowski.

El secretario coordinador del gabinete provincial, Livio Gutiérrez, junto al asesor legal Julio Ferro, presentaron este lunes oficialmente el proyecto de ley para expropiar el campo de la familia Sena, donde funcionaba la conocida «chanchería». Esta presentación se da un día antes del inicio del juicio por el caso Cecilia Strzyzowski y de la sesión legislativa de este miércoles. Ambos aseguraron que esperan «que tome estado parlamentario lo antes posible».

El campo cuenta con aproximadamente 27 hectáreas, compuestas por las parcelas 38 A y B, que fueron cedidas a Emerenciano Sena en el año 2015. Según informó Ferro, las tierras fueron entregadas para que el líder piquetero desarrolle «un proyecto productivo, porcino vulgarmente conocido como chanchería».

asesor legal Julio Ferro

Cabe mencionar que se desconoce el valor de este campo, ya que aún no fue tasado. Esa parte se hará luego, ya que corresponde a la segunda parte de este proyecto. Lo que sí adelantaron es que, probablemente, estas hectáreas serán utilizadas para crear centros de reinserción social.

Por su parte, Gutiérrez señaló que «se hizo un relevamiento del estado de dominio, que es lo que nos interesa, a nombre de quién está, y en base a eso se resuelve la expropiación. Si hubiera estado a nombre de la provincia, directamente podríamos ocupar el inmueble, como lo hicimos con un montón de quinchos de piqueteros».

En esa línea, explicó que «la expropiación lo que hace es sacar el título de propiedad y poner el título a nombre de la provincia, con un pago de una suma de dinero que nosotros queremos asegurar que se deposite en cuentas judiciales».

Fuente:diariochaco

Comentarios