Milei relanza el Gobierno luego del triunfo de La Libertad Avanza y el llamado a formar alianzas

En principio, hay varios Ministerios que van a tener que ser renovados obligatoriamente, como es el de Seguridad y Defensa, ya que Bullrich y Luis Petri fueron electos senadora y diputado, respectivamente.

A estos se le suman la vocería Adorni asumirá como legislador porteño y Justicia, ya que se confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona:

“Ya encontré a la persona ideal, estaba adentro del Gobierno. No la estaba viendo, hoy se me prendió la lamparita y ya se la recomendé a Milei”, destacó alguien que está al frente de estas negociaciones.

También resta saber el lugar que se le dará al PRO. Macri no estuvo en el búnker y solamente escribió un posteo en su cuenta de X en el que felicitó al oficialismo, al jefe de Estado y, “especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”.

“Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, completó.

Una vez que la mayoría de los dirigentes se retiraron del lugar, el mandatario salió a la entrada del hotel para saludar a la militancia, que comenzó a grabarlo y a sacarse fotos con él, mientras cantaban “kuka tira piedras”, la versión de “Dame fuego” que Milei interpretó en un reciente acto en el Movistar Arena.

De hecho, las canciones que el líder libertario entonó en aquella oportunidad sonaron en varios momentos en el búnker del oficialismo y ese cover en particular motivó un pogo por parte del público, cuando sonó poco después de que se publicaran los primeros resultados de las elecciones.

La celebración se mezcló con la tensión por los posibles cambios en el Gobierno, que preocupaban a más de uno de los invitados, quienes incluso bromeaban con la posibilidad de dejar el Ejecutivo.

Ya a las 23:00, Santiago Caputo se retiró del lugar, mientras que, luego de saludar a la militancia en la calle, Milei volvió a ingresar al hotel para reencontrarse con su hermana. Fueron los únicos que se quedaron.

“Es cierto que esto de los bandos no ayuda, que haya tensiones constantes es complicado, pero bueno, nadie se siente incómodo acá. Solamente Guillermo (por Francos), que lo dijo públicamente”, reconoció una de las partes involucradas.

En el sector que responde al asesor presidencial, en tanto, aseguraban que el consultor no tiene pensado irse del Gobierno y que “la única posibilidad de que eso suceda, es si es realmente humillado”, pero descartaron que eso fuera a suceder.

En este sentido, remarcaron que en la campaña “todos trabajaron juntos” y reconocieron que “si no hubiera estado la derrota de septiembre (en los comicios bonaerenses), esto hubiera sido distinto”.

“No se mencionó a los candidatos, se hizo eje en lo nacional, se volvió a las bases y se le habló mucho a los jóvenes. La excepción fue (Diego) ‘El Colo’ Santilli, que es un candidatazo y por eso se dio vuelta el resultado en la provincia de Buenos Aires”, comentó a este medio una persona que estuvo en la estrategia comunicacional.

El diputado reelecto fue uno de los últimos en salir del búnker y al hacerlo, se acercó hasta la prensa para destacar el rol del PRO en la alianza. A su lado estaba Cristian Ritondo, quien lo calificó como “el futuro candidato a gobernador”.

Incluso el armador bonaerense, Sebastián Pareja, tuvo unos minutos de protagonismo cuando un grupo de dirigentes afines le manifestó su respaldo, luego de semanas en las que también fue criticado, al cantar “para Pareja, la conducción”.

El Presidente tiene ahora el desafío de reestructurar su equipo, conciliando las posiciones entre los diferentes actores que quieren más protagonismo: “A ver, esto es un proceso que se va madurando de cara a lo que es el segundo tramo del mandato.

El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso.

Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que yo creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda”, comentó al respecto en una entrevista que dio luego de conocidos los resultados.

