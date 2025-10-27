Más de 400 motos secuestradas y 84 detenidos en operativos policiales el fin de semana

Durante el fin de semana, la Policía del Chaco realizó más de 280 operativos de seguridad vial y prevención de delitos en distintos puntos de la provincia, en un fin de semana marcado por las elecciones legislativas. La Policía Caminera no registró conductores alcoholizados. Además, se incautaron vehículos, armas y cargas sin documentación.

Entre el viernes y el domingo, los controles de las distintas divisiones policiales dejaron un saldo de 84 personas detenidas y 368 notificadas por infracciones al Código de Faltas. En total, se incautaron 444 motocicletas —cinco con pedido de secuestro—, dos automóviles, cinco armas de fuego y siete armas blancas.

La Policía Caminera llevó adelante parte de los controles dentro del operativo Lince y en coordinación con otras unidades, tanto en el área metropolitana como en el interior provincial. Además de los procedimientos viales, los agentes participaron de tareas de custodia y repliegue de urnas en establecimientos educativos.

En materia de seguridad vial, no se detectaron alcoholemias positivas y se labran 77 actas de infracción. También se retiraron varios animales sueltos de las rutas y se registraron ocho siniestros viales durante el fin de semana.

Por otro lado, en Makallé, personal de Caminera intervino un camión que transportaba 500 postes de quebracho colorado sin el sello de ingreso provincial, por lo que intervino la Dirección de Bosques. En Las Breñas, agentes de Charata detectaron una carga de ganado sin la documentación correspondiente, transportada en un tráiler con ocho vacunos; en este caso, intervino la Policía Rural.

Los operativos se replicaron en distintas localidades:

En el área metropolitana, se realizaron 37 procedimientos con 58 detenidos y 59 contraventores notificados.

En Sáenz Peña, 34 controles derivaron en 10 detenciones y 55 notificaciones.

En Villa Ángela, se concretaron 68 operativos con 10 detenidos y 88 notificaciones.

En Charata, 13 controles dejaron dos detenidos y nueve contraventores.

En Juan José Castelli, se realizaron 56 procedimientos con dos detenciones.

En General San Martín, hubo 73 operativos con dos detenidos y 157 contraventores notificados.

Desde la fuerza destacaron el comportamiento responsable de los conductores durante el fin de semana, lo que permitió que no se registraran casos de alcoholemia positiva, y subrayaron la importancia de mantener los controles preventivos para garantizar la seguridad en las rutas chaqueñas.

Comentarios