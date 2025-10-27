Intentó escapar de un control, ofreció dinero y dio positivo en alcoholemia en Resistencia

Un hombre fue detenido en la madrugada de este lunes luego de protagonizar una peligrosa maniobra para evadir un control policial y ofrecer dinero a los agentes en un intento de soborno. El hecho ocurrió sobre la calle Brown al 100, en la ciudad de Resistencia, tras una denuncia realizada por una mujer.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos observaron que un automóvil Audi, comenzó a retroceder unos 30 metros, intentando escapar hacia la avenida Sarmiento. Ante la maniobra, un motorista policial le dio la voz de alto, pero el conductor hizo caso omiso e intentó embestirlo.

Minutos después, un patrullero intervino rápidamente y logró interceptar el vehículo. Durante el procedimiento, el hombre ofreció dinero a los agentes, en un intento de sobornar a la policía para evitar el control.

Finalmente, se realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo. Los efectivos labraron las actas de infracción correspondientes, informaron al infractor sobre los pasos legales a seguir y secuestraron el vehículo, que fue trasladado al corralón municipal.

