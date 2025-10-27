Inicia el juicio por el femicidio de Cecilia: la familia Sena y sus colaboradores en el banquillo

El Centro de Estudios Judiciales, ubicado sobre la calle Juan B. Justo 42 de Resistencia, será desde este martes el escenario del histórico juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023. Se trata de uno de los procesos judiciales más trascendentes en la historia reciente del Chaco, que mantendrá la atención de todo el país durante las próximas semanas.

En la sala ya están definidos los espacios donde se ubicarán cada una de las partes que participarán del debate: los acusados, junto a sus abogados defensores; el Equipo Fiscal Especial, integrado por Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez; las querellas que representan a la familia de Cecilia y a la Subsecretaría de Género; y, sobre un escenario, los 12 miembros del jurado popular junto a la jueza técnica que dirigirá el juicio.

LOS IMPUTADOS Y LAS ACUSACIONES

El debate oral se desarrollará los días 28, 29 y 30 de octubre, y continuará el 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, con inicio previsto a las 7 de la mañana en el Centro de Estudios Judiciales.

Los siete acusados que llegarán al juicio con distintas imputaciones son:

César Sena, imputado como autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, señalados como partícipes primarios del crimen.

Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, acusados de encubrimiento agravado.

Será un jurado popular de 12 ciudadanos chaqueños el que deberá escuchar las pruebas y testimonios para luego definir un veredicto de culpabilidad o inocencia, en uno de los debates más esperados de los últimos años.

EL CASO QUE CONMOVIÓ AL PAÍS

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 en Resistencia. Su femicidio conmocionó a todo el país y derivó en una compleja investigación judicial que involucró a miembros de una de las familias más influyentes del movimiento social chaqueño.

La joven mantenía una relación con César Sena, hijo del dirigente social Emerenciano Sena y de Marcela Acuña, quienes también están acusados en la causa. Las pericias, testimonios y evidencias recolectadas durante más de un año de investigación serán ahora expuestas ante el jurado, que deberá determinar las responsabilidades penales de los imputados.

El proceso judicial por el femicidio de Cecilia marcará un hito en la provincia del Chaco, no solo por la magnitud del caso, sino también por el sistema de juicio por jurados populares, que permitirá que ciudadanos chaqueños participen directamente en la administración de justicia.

