Enfrentamiento armado en el barrio Guiraldes: disparos, corridas y dos detenidos

Dos grupos de hombres se enfrentaron a los tiros en el barrio Guiraldes de Resistencia, durante la tarde del domingo, poco antes de que finalice la jornada electoral. Por el hecho, hay dos detenidos en el marco de la causa por «supuesto abuso de armas de fuego».

El enfrentamiento ocurrió en la intersección de las calles Segundo Sombra y Soldado Aguilera, en la zona sur de la capital chaqueña. De inmediato, varios videos de lo sucedido se viralizaron en redes sociales y la Policía tomó conocimiento.

Luego el personal de la División Delitos Contra las Personas se acercó al lugar, previo análisis de las filmaciones, y reconoció a dos de los autores de esta balacera. Los hombres fueron identificados como M. O. V. V., de 47 años, y M. S. V. V., alias «Tono», de 26, ambos pertenecen a la misma familia.

Por su parte, los agentes realizaron varios operativos con el fin de dar con el paradero de estas personas y, tras intercambio de información, lograron demorarlos sobre calle 12 y Soldado Aguilera, en el barrio Guiraldes. Estos ciudadanos fueron conducidos hasta el Departamento Medicina Legal y luego hasta este Departamento Policial.

Del caso tomó conocimiento el Equipo Fiscal N.º 02, a cargo de Ana González De Pacce, quien, interiorizada de los pormenores, dispuso la aprehensión e identificación en la causa por «supuesto abuso de armas de fuego». Asimismo, ordenó que se realicen pruebas de dermo test a los detenidos.

